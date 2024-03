No Rest for the Wicked è in uscita ad aprile su Steam

Dopo un piccolo rinvio, l’uscita di No Rest for the Wicked è quasi dietro l’angolo. Moon Studios e Private Division hanno infatti annunciato che l’action RPG verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato ad aprile.

La versione che verrà pubblicata il 18 aprile su PC includerà il primo capitolo della campagna narrativa; una serie di missioni secondarie che rivelano informazioni aggiuntive sul mondo di gioco e sui suoi abitanti; una varietà di armi, armature e abilità; taglie e sfide giornaliere e settimanali; un dungeon rigiocabile.

Gli sviluppatori non hanno rivelato per quanto tempo No Rest for the Wicked rimarrà in Accesso Anticipato, ma hanno fatto sapere che durante lo sviluppo verranno aggiunte diverse feature: tra queste citiamo il multiplayer cooperativo e competitivo, nuovi capitoli della storia, ulteriori armi e armature, più nemici e boss. Infine, dopo la conclusione dell’Accesso Anticipato, il gioco verrà pubblicato anche su PS5 e Xbox Series X|S.