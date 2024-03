Annunciato Somber Echoes, un metroidvania sci-fi per PC

Rock Pocket Games, lo studio che ha dato i natali all’avventura horror Moons of Madness, ha annunciato Somber Echoes. Si tratta di un nuovo metroidvania edito da Bonus Stage Publishing in arrivo prossimamente su PC.









Somber Echoes porterà i giocatori all’interno della Atromitos, una nave spaziale la cui struttura si ispira alle architetture e alla mitologia greco-romane. A causa di un evento catastrofico, però, la Atromitos è divenuta un luogo in cui orrori provenienti da un’altra dimensione proliferano e si moltiplicano. Vestendo i panni della guerriera Adrestia, dovremo avventurarci all’interno del vescello per estirpare una volta per tutte queste creature e scoprire la causa della loro invasione.

La Atromitos sarà suddivisa in sette distretti, ognuno caratterizzato da uno stile differente. Gli sviluppatori promettono inoltre la presenza di un sistema di combattimento profondo che lascia ampio spazio alla liberta del giocatore, nonché un comparto grafico che si avvantaggia dell’Unreal Engine 5.

Per finire, segnaliamo che Somber Echoes sarà disponibile su Steam nel corso del prossimo autunno.