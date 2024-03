Remnant 2 introduce il crossplay su tutte le piattaforme

A distanza di più di sette mesi dall’uscita, finalmente Remnant 2 può fregiarsi del supporto al multiplayer crossplay su tutte le piattaforme.

“Ora i giocatori possono unirsi per affrontare i Root, indipendentemente dalla piattaforma scelta,” si legge nel comunicato stampa. “Collabora con i tuoi amici o cerca partite libere tra le varie piattaforme per iniziare il tuo viaggio in compagnia.” Gli sviluppatori fanno sapere che il crossplay è disattivato su console come impostazione predefinita, pertanto l’opzione va attivata direttamente dall’utente.

Ricordiamo che Remnant 2 è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Qui trovate la nostra recensione.