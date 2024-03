Star Wars: lo strategico di EA e Bit Reactor è ancora in sviluppo

In seguito alla notizia dei licenziamenti e del taglio di vari progetti su licenza prodotti da Electronic Arts, Bit Reactor ha voluto precisare che lo sviluppo dello stragico realizzato assieme a Respawn non è coinvolto nella ristrutturazione del publisher statunitense.

“Quella scorsa è stata una settimana difficile per il settore, soprattutto se pensiamo alla nostra relazione con gli altri team di Respawn,” si legge nel comunicato diffuso dagli sviluppatori via social. “Ma per coloro che ce lo chiedono, siamo ancora al lavoro e il nostro gioco non è stato influenzato dalle notizie della scorsa settimana.”

Quanto alla presentazione vera e propria del progetto, invece, bisognerà aspettare ancora: Bit Reactor ha dichiarato che verrà mostrato non appena il gioco e il team saranno pronti.