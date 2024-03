The Thaumaturge è disponibile da oggi

Disponibile da oggi su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, The Thaumaturge è il nuovo videogioco investigativo con dinamiche da gioco di ruolo sviluppato dal team polacco di Fool’s Theory, pubblicato inoltre da 11bit Studios, che da poco ha rilasciato The Invincibile.









Varsavia vive sotto il giogo dello zarismo imperiale russo. I suoi abitanti costituiscono un gruppo eterogeneo di origini, opinioni e credenze diverse con interessi spesso contrastanti: soldati russi, mercanti ebrei, cittadini polacchi e altro ancora. Nonostante le circostanze, la città è una metropoli vivace, dove si può partecipare a una festa mozzafiato con l’alta società, per poi farsi derubare in uno dei vicoli bui del quartiere Praga. Una città di grandi speranze e sogni da un lato e di desideri oscuri dall’altro.