Wayforward: furto di dati per lo sviluppatore di Shantae

Nella giornata odierna, Wayforward, casa di sviluppo che ha dato vita al personaggio di Shantae, ha subìto un furto di dati sensibili, che ha coinvolto progetti e giochi. I pezzi di codice e molto altre è immediatamente tutto finito online, fra cui videogiochi pubblicati recentemente, compresi Lunark e Advance 1+2: Re-Boot Camp.

I dati rubati, in tal senso, risalgono al periodo fra il 2009 e 2013, un momento esaltante, al tempo, per l’intero team di sviluppo. Inoltre, ancora non si sa come questo possa colpire negativamente il team di sviluppo, e se fra i dati rubati ci sia anche il prossimo Shantae Advance: Risky Revolution.