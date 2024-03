SYNDUALITY Echo of Ada: in arrivo la Closed Beta

SYNDUALITY Echo of Ada, l’Extraction Shooter PvPvE sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, riceverà un Closed Beta Test su tutte le piattaforme dal 28 marzo all’1 aprile. La closed beta permetterà ai giocatori di scegliere il proprio companion, chiamato Magus, e il CRADLE, un robot armato, e di provare diverse missioni per raccogliere non solo i cristalli AO, una rara risorsa, ma anche per avere un assaggio di quello che è realmente successo ad Amasia.









La Closed Beta offrirà anche opzioni di personalizzazione e crafting affinché i giocatori possano costruire dei legami, crescere con il proprio Magus e trovare la migliore combinazione di armi e CRADLE. Sul campo dovranno fronteggiare diverse minacce presenti sulla mappa, inclusi altri giocatori interessati al loro loot.