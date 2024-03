Space Crew è gratis su Steam per un tempo limitato

Space Crew, sviluppato da Runner Duck e pubblicato da Curve Games, è ora gratis su Steam fino al prossimo 13 marzo 2023. Si tratta di un videogioco di strategia in tempo reale che è stato rilasciato nel 2020 anche su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.









Il giocatore attraversa la Galassia per sconfiggere la minaccia all’umanità in una serie di missioni, incluse alcune di ricognizione, caccia alle taglie, alcune di recupero e missioni di sbarco, in cui è fondamentale addestrare l’equipaggio per trasformarlo in un gruppo di combattenti d’élite in grado di affrontare situazioni stressanti e pericolose come gli attacchi da parte di velivoli o un abbordaggio nemico.