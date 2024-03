Caso Yuzu: gli sviluppatori patteggiano e rimuovono l'emulatore

Nelle scorse ore si è concluso il procedimento giudiziario che ha visto Nintendo contrapporsi a Tropic Haze, gli sviluppatori dell’emulatore Yuzu per Nintendo Switch. Il procedimento si è chiuso con un accordo extraprocessuale tra le parti.

Come segnalato sulle colonne di Game Developer da Justin Carter, Tropic Haze dovrà pagare 2,4 milioni di dollari a Nintendo come risarcimento danni, inoltre vengono definitivamente interrotti lo sviluppo e la distribuzione di Yuzu con effetto immediato. Come danno collaterale, anche Citra, l’emulatore per 3DS sviluppato dallo stesso collettivo, ha subito la medesima sorte. Il patteggiamento deve ancora essere approvato da un giudice, ma si tratterebbe soltanto di una formalità.

Nintendo aveva accusato Tropic Haze di favoreggiamento alla pirateria dal momento che Yuzu viene spesso impiegato per far girare software ottenuto illegalmente. Nonostante non si sia arrivati a una sentenza, si tratta in ogni caso di un precedente importante che potrebbe avere forti ripercussioni su tutta la scena dell’emulazione.