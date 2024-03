Xbox Partner Preview: domani un nuovo showcase

Microsoft ha fissato l’appuntamento per un nuovo showcase della serie Xbox Partner Preview, ossia una trasmissione interamente dedicata ai videogiochi sviluppati dalle terze parti in arrivo sulle piattaforme dell’ecosistema Xbox.

Durante l’evento digitali avremo modo di carpire nuovi dettagli su vari titoli targati Capcom, Nexon ed EA, solo per citare alcuni publisher. Tra questi si mostreranno Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, The First Berserker: Khazan e molti altri videogiochi in arrivo su Xbox, Windows o Game Pass.

L’appuntamento è fissato alle 19:00 di domani, mercoledì 6 marzo, sul canale YouTube di Xbox.