Dune: Awakening si mostra in un nuovo video di gameplay

Con Dune Parte Due nelle sale cinematografiche, quale momento migliore per pubblicare un nuovo trailer di gameplay di Dune: Awakening? È ciò che devono aver pensato in quel di Funcom dal momento che ora ci lo studio norvegese ci permette di dare un primo sguardo al suo sandbox di stampo survival ispirato proprio alla saga cinematografica di Villeneuve, a sua volta tratta dai romanzi di Herbert.









Dune: Awakening si presenta come un MMO open world survival con un mondo persistente. Qui potremo dar vita al nostro alter ego, allearci con le varie fazioni che popolano Arrakis, specializzarci in uno dei diversi rami di sviluppo del personaggio, ma anche esplorare il mondo di gioco e svelare i misteri che si nascondono sotto le sabbie.









Trattandosi di un videogioco sandbox, avremo ovviamente la possibilità di costruire basi, armi, oggetti di equipaggiamento, utensili e veicoli, come gli iconici ornitotteri. Potremo mettere in piedi operazioni di estrazioni della Spezia per accumulare ricchezza, oppure assaltare le fazioni nemiche per cercare di controllare Arrakis.

Dune: Awakening è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia prossimamente si terrà una beta a cui è possibile partecipare previa iscrizione sul sito ufficiale. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.