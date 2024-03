Apex Legends: al via l'evento collezione Bestia Interiore

Respawn ed Electronic Arts hanno dato il via all’evento collezione Bestia Interiore di Apex Legends, disponibile da oggi fino al 19 marzo. Questo nuovo evento di Apex Legends: Svolta segna l’arrivo della modalità Battle Royale Caccia Grossa e di 24 nuovi oggetti cosmetici a tempo limitato.









Nella modalità Caccia Grossa, i giocatori devono stanare ed eliminare la squadra delle prede per ottenere un premio. Tuttavia, le prede potranno anche rovesciare le sorti della battaglia e impossessarsi delle ricompense sopravvivendo o eliminando i cacciatori. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, le leggende potranno completare il contatore premi e sbloccare vari oggetti cosmetici, come la skin leggenda “Guardianə dell’ombra” per Bloodhound e la skin arma “Fauci piene” per il C.A.R.. Completando la collezione entro la fine dell’evento, poi, riceveranno il nuovo Coltello a farfalla “Prototipo di Octane”.

Ricordiamo che Apex Legends è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.