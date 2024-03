Capcom annuncia due eventi digitali dedicati ai suoi giochi

Capcom ha annunciato la trasmissione di due eventi digitali a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, entrambi dedicati a diverse produzioni della società giapponese.

Il primo di questi Capcom Highlights verrà trasmesso su YouTube allo scoccare della mezzanotte (ora italiana) tra il 7 e l’8 marzo. Sarà dedicato interamente a Dragon’s Dogma 2 e a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, quest’ultimo presente anche all’Xbox Partner Preview di domani. Il secondo evento digitale si terrà sempre a mezzanotte, tra l’11 e il 12 marzo. In questo caso i protagonisti saranno Exoprimal, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories e Street Fighter 6.

Entrambe le trasmissioni dureranno tra i quindici e i venti minuti. Capcom precisa che in nessuno dei due Highlights verranno svelate novità su Monster Hunter Wilds, il capitolo della serie annunciato lo scorso dicembre e in arrivo su PC e console nel 2025.