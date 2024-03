Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato su Epic Games Store

Il nuovo titolo di Rocksteady Games, Suicide Squad: Kill the Justice League, è stato rinviato nella giornata odierna su Epic Games Store. Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, l’opera è stata recensita dal nostro Claudio Magistrelli sul nostro bel sito. La pubblicazione, in tal senso, avverrà il prossimo 26 marzo 2024.









Suicide Squad: Kill the Justice League è uno sparatutto in terza persona dove la banda di criminali definitiva deve compiere l’impossibile per salvare il mondo: uccidere la Justice League. Ogni membro della Squad ha le sue proprie meccaniche acrobatiche per muoversi in una Metropolis distrutta dalle battaglie, combinando insieme esplorazione libera e comabttimenti per l’intera esperienza.