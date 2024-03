Nine Dots annuncia l'apertura di studi di terze parti

Nine Dots, conosciuto per Outward, annuncia un’audace evoluzione nel suo modello di business. Pur continuando a sviluppare e pubblicare i propri giochi, Nine Dots sta ora aprendo le sue porte a studi appassionati come editore di terze parti. Questa collaborazione vedrà Nine Dots sfruttare la propria esperienza e competenza nel settore, nonché il proprio talento in tutto il panorama indipendente.









“Le mie precedenti esperienze come sviluppatore e collaboratore con gli editori hanno chiarito che tali rapporti erano molto più dolorosi e difficili di quanto avrebbero dovuto essere”, afferma Guillaume Boucher-Vidal, CEO. “Ho fondato Nine Dots per dimostrare che potevamo realizzare giochi in un modo più rispettoso nei confronti degli sviluppatori e del pubblico, senza compromettere la produttività o la qualità. Ora, è un passo successivo naturale estendere questa visione di rispetto dalla posizione di un editore. Credo nella creazione di valore, piuttosto che nella sua estrazione. Questa mentalità guiderà le nostre decisioni negli affari proprio come ha fatto nello sviluppo del gioco. Questa è una promessa”.