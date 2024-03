Mortal Kombat 1: ecco il trailer con John Cena

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer che mostra l’attore John Cena mentre presenta il suo ruolo nei panni del supereroe DC Peacemaker, l’ultimo personaggio scaricabile (DLC) ospite di Mortal Kombat 1.









Basato sul combattente apparso per la prima volta nel film The Suicide Squad e che continua a interpretare nella serie omonima Peacemaker su Max, John Cena presta la sua voce e il suo aspetto al lottatore ospite che arricchisce Mortal Kombat 1 con un formidabile set di mosse, incluse le sue abilità da esperto d’armi, e quelle speciali del suo elmetto. Peacemaker, conosciuto anche come Christopher Smith, è pronto per sfidare la Nuova Era di pace di Liu Kang e sconfiggere chiunque si metta sulla sua strada.