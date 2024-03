The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, ecco la data d'uscita

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America, verrà pubblicato il prossimo 5 luglio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Dopo la guerra, Calvard gode di una prosperità economica senza precedenti.









Tuttavia, l’incertezza cresce nell’opinione pubblica man mano che il numero di immigrati aumenta e le riforme politiche dilagano. Il giocatore seguirà Van, un giovane uomo e spriggan locale, con una richiesta unica che si rivelerà più di quanto si aspettasse. La nazione cadrà nel caos?