Xbox Game Pass: annunciati i primi giochi di marzo

Con marzo ormai iniziato, Xbox ha rivelato i videogiochi in arrivo per la prima metà del mese, dopo la pubblicazione, in febbraio, di opere come Persona 3 Reload (qua la nostra recensione). I titoli proposti, in tal senso, sono di vario genere e qualcuno potrebbe già attirare l’attenzione da chi ha amato Alan Wake 2 e non può fare a meno dei videogiochi di Remedy Entertainment.









PAW Patrol World (Cloud, Console, PC): 7 marzo

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom: 12 marzo

Control Ultimate Edition: 13 marzo

No More Heroes 3: 14 marzo

Lightyear Frontier: 19 marzo

MLB The Show 24: 19 marzo Inoltre, si aggiungerà anche Lightyear Frontier in game preview. Lo stesso giorno, inoltre, arriverà anche MLB The Show 24.