Mediterranea Inferno è disponibile su console

Mediterranea Inferno racconta delle vacanze estive in Sud Italia di Claudio, Andrea e Mida, tre amici che vogliono riprendersi dai postumi della pandemia dopo due anni di isolamento forzato. Ai giocatori spetta il compito organizzare le attività giornaliere del trio, da un pigro pomeriggio a bordo piscina a una serata sfrenata in discoteca, passando per una una macabra visita al cimitero di paese.

La visual novel prodotta da Santa Ragione è dunque acquistabile da oggi su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco è già disponibile da diversi mesi su PC (qui la nostra recensione).