Dragon's Dogma 2 per console gira a 30 FPS

Quando mancano appena un paio di settimane all’uscita di Dragon’s Dogma 2, il director Hideaki Itsuno ha confermato che le versioni console dell’action RPG gireranno a 30 FPS. Itsuno fa inoltre sapere che il frame rate sarà sbloccato.

Intervenendo sulle colonne di Game Informer, il director giapponese spiega che il frame rate si aggirerà intorno ai 30 fotogrammi al secondo, pertanto è possibile che il gioco scenda anche al di sotto di tale soglia. Non è tutto, però, giacché Itsuno ha dichiarato che non saranno presenti dei preset grafici, come le modalità “qualità” e “prestazioni” a cui siamo abituati da diversi anni a questa parte, ma potremo solamente modificare alcune opzioni (senza spiegare quali siano). Si tratta di una decisione a dir poco bizzarra, soprattutto perché l’assenza di un limite per il frame rate potrebbe causare dei problemi nel caso in cui la frequenza di aggiornamento sia ballerina.

In ogni caso, Dragon’s Dogma 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 22 marzo. Di recente abbiamo pubblicato una nuova anteprima, che vi invitiamo a leggere per saperne di più sul gioco.