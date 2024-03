Spearhead Games sospende lo sviluppo di Unforetold: Witchstone

Pubblicato neanche due mesi fa su Steam in Accesso Anticipato, Unforetold: Witchstone è già arrivato al capolinea. Spearhead Games ha annunciato la sospensione dello sviluppo di questo videogioco di ruolo a causa di gravi problemi finanziari.

“Le ultime settimane sono state impegnative,” si legge in un comunicato diffuso via Steam. “L’impatto combinato di opportunità finanziarie che non si sono concretizzate ci ha messo in una posizione difficile.” Lo studio ha inoltre dovuto licenziare gran parte dei suoi dipendenti, ma proverà a fare di tutto per tornare operativo.

Spearhead Games fa sapere che l’aggiornamento di Unforetold: Witchstone che verrà pubblicato il prossimo 8 marzo sarà l’ultimo, mentre nella medesima data verrà chiuso il server Discord ufficiale del gioco. Nel frattempo, prevedibilmente, chi ha acquistato il prodotto non è affatto felice della situazione: sui forum di Steam c’è addirittura chi accusa gli sviluppatori di aver truffato l’utenza. Speriamo almeno che Steam rimborsi chiunque faccia richiesta di refund.