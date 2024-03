Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è in arrivo nel 2024

Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Paramount per offrire un nuovo entusiasmante capitolo nell’incredibile universo di Teenage Mutant Ninja Turtles. Essendo un franchise iniziato con i fumetti e trasformatosi in un fenomeno globale, non potremmo essere più entusiasti di offrire ai fan, vecchi e nuovi, un’esperienza ad alta energia e interattiva basata sulla trama. Non vediamo l’ora di condividere nei prossimi mesi qualcosa in più dell’universo dinamico che abbiamo creato insieme ad A Heartful of Games”.