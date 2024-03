Diablo IV: le Forche Caudine sono disponibili da oggi

A partire da quest’oggi, Diablo IV, con la Stagione dei Costrutti, si espande con le Forche Caudine, delle sfide intricate per tutti i giocatori. Questo aggiornamento è disponibile per le classi nel Regno Stagionale, sia in modalità Normale che Hardcore. I giocatori potranno attivare le Forche Caudine raggiungendo il porto a sudovest di Gea Kul al Livello del Mondo IV.









I giocatori otteneranno Sigilli, a testimonianza del valore che dimostraranno nel corso della settimana. Infine, piazzandoti tra i migliori 10 di qualunque classifica, il nome del personaggio sarà immortalato per sempre nella Sala degli Antichi in maniera permanente.