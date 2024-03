Xbox presenta Halo Infinite - Operation: Cyber Showdown III

Xbox annuncia la nuova Operation di Halo Infinite – Cyber Showdown III che introduce un nuovo Pass Operation gratuito di 20 livelli, una nuova mappa e molto altro ancora. La “viral machine ” di Cyber Showdown III è una rivisitazione in chiave dark e cyberpunk dell’estetica dell’armatura CHIMERA. L’Operation Pass a 20 livelli offre ricompense gratuite per la personalizzazione, tra cui rivestimenti, stemmi per armi ed etichette, che sono una fusione e un intreccio di elementi naturali in forma digitale.









Inoltre, Elevation fa il suo debutto. Situata a bordo di un ascensore spaziale, si tratta di una mappa creata interamente nella modalità Forge di Halo Infinite. In Elevation, i combattimenti al chiuso manterranno le scarpe a terra, ma uscire all’esterno, nella bassa gravità dello spazio, potrebbe inviare i giocatori in un viaggio di sola andata verso il pianeta sottostante.