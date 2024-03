The Alters: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Lo sviluppatore polacco 11 bit studios ha rivelato un trailer di gameplay in anteprima di The Alters, che verrà pubblicato su PC Game Pass e Xbox Game Pass di Microsoft per i servizi console. Il trailer del gameplay di The Alters mostra il primo sguardo alla ricerca di Jan Dolski per fuggire da un pianeta pericoloso mentre cerca la risposta alla domanda più frequente nella storia umana: chi siamo?











Gli Alter sono alleati indispensabili e possiedono diverse abilità cruciali per riparare la base, sostenere la vita, creare strumenti essenziali ed estrarre risorse preziose. Tuttavia, sono anche più che semplici taskbot, ognuno dei quali opera come un essere senziente, completo di emozioni, obiettivi e persino un pizzico di dubbio esistenziale unici. Anche se questo apre potenzialmente la porta al caos, il loro obiettivo collettivo rimane. lo stesso: sopravvivere, scappare e fare tutto da soli.