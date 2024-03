S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy a sorpresa su console

Annunciata e già pubblicata a sorpresa su console, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy è una raccolta che contiene i primi tre capitoli rimasterizzati della serie targata GSC Game World.









Realizzata in collaborazione con MATABOO, la raccolta include S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl (ribattezzato con il nome ucraino della cittadina), S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, e S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. La collection è venduta al prezzo di € 39,99, tuttavia è comunque possibile acquistare ciascun titolo separatamente al prezzo di € 19,99.

Per il momento S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy è disponibile solamente su Xbox One e PS4, giocabili sfruttando la retrocompatibilità sulle console successive, tuttavia gli sviluppatori fanno sapere che in futuro verrà pubblicata una patch per le versioni native Xbox Series X|S e PS5.