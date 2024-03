Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mostra il suo gameplay

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Nei panni del protagonista Soh, il giocatore ha il compito di salvare gli abitanti del villaggio e ristabilire la pace insieme alla Sacerdotessa della montagna, Yoshiro, eliminando la contaminazione che infetta la loro terra sul monte Kafuku.









Kunitsu-Gami: Path of the Goddess implementa un ciclo giorno-notte in tempo reale. Durante il giorno, le abilità strategiche del giocatore vengono messe alla prova mentre pianifica deliberatamente l’epurazione del villaggio contaminato salvando gli abitanti, assegnando loro dei ruoli e riparando i loro congegni difensivi per prepararsi all’imminente battaglia. Quando cala la notte, è il momento di combattere contro le orribili Furie che emergono dai Portali Torii e mirano ad attaccare Yoshiro. I giocatori devono sfruttare le loro abilità di combattimento per difendere la Sacerdotessa, adattarsi alle condizioni di battaglia in continuo cambiamento, combattere a fianco degli abitanti del villaggio e utilizzare il potere delle tecniche di spada di Soh.

Ulteriori dettagli su Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in uscita quest’anno su PC e console, verranno rivelati durante il Capcom Highlights che verrà trasmesso questa notte.