Milestone annuncia Monster Jam Showdown per PC e console

Milestone e Feld Motor Sports Inc. hanno annunciato una nuova collaborazione che si concretizza in Monster Jam Showdown, il videogioco ufficiale della competizione automobilistica.









Sviluppato con Unreal Engine 5, Monster Jam Showdown potrà contare su un maggiore dettaglio grafico rispetto agli altri titoli di Milestone, ma anche su più possibilità di gioco e su un rinnovato sistema fisico. Gli sviluppatori assicurano che tutto ciò si tradurrà in un’esperienza appagante in grado di offrire ai giocatori tutto il meglio di Monster Jam, e molto di più.

Oltre a godersi tutta l’azione delle competizioni ufficiali, i giocatori potranno guidare gli iconici truck in ambienti unici affrontando una varietà di eventi aggiuntivi. In particolare, il gioco conterrà un totale di 66 truck ufficiali Monster Jam (40 saranno inclusi nel gioco base e 26 saranno disponibili tramite DLC gratuiti o premium) e più di 140 vernici da sbloccare e applicare. Con l’obiettivo di creare una riproduzione fedele degli eventi dal vivo di Monster Jam, i fan potranno gareggiare in tutte e tre le categorie di luoghi, ovvero campi da football americano, stadi di baseball e circuiti, sperimentando layout rettangolari, a diamante e ovali. Inoltre, i giocatori potranno guidare i loro truck Monster Jam in tre ambienti originali ispirati ai grandi spazi aperti americani: il deserto della Death Valley, le foreste e i fiumi del Colorado, e le montagne dell’Alaska. Saranno presenti un totale di 10 diverse modalità di gioco, così da garantire un robusto mix di esperienze arcade sia online che offline, anche in split-screen.

Per trasmettere immediatamente la sensazione e l’emozione di padroneggiare possenti veicoli da 1.500 cavalli, Monster Jam Showdown sarà caratterizzato da un gameplay arcade dotato di aiuti alla guida completi e personalizzabili. In questo modo, tutti potranno immergersi nel vero spirito di Monster Jam eseguendo facilmente manovre massicce e acrobazie dinamiche. Allo stesso tempo, la tecnologia e l’esperienza di Milestone garantiranno una fisica veritiera per offrire un’esperienza di gioco accessibile ma gratificante.

Monster Jam Showdown sarà disponibile nel corso del 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.