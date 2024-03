Unknown 9: Awakening in uscita in estate, ecco il gameplay

Annunciato quasi quattro anni fa da Bandai Namco e Reflector Entertainment, Unknown 9: Awakening è tornato a farsi vivo con un nuovo trailer di gameplay che ne annuncia la finestra di uscita ufficiale.









Unknown 9: Awakening è un action adventure narrativo che segue le vicende di Haroona, una Quaestor nata con la capacità di avventurarsi nel Rovescio: una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Nella sua missione per svelare una potente conoscenza nascosta, imparerà a padroneggiare questa sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i propri poteri nel nostro mondo. Tuttavia Haroona diventa ben presto il bersaglio degli Ascendenti, una fazione scissionista di un’organizzazione segreta nota come Leap Year Society, che vuole sfruttare il Rovescio per alterare il corso della storia umana.

Vestendo i panni di Haroona, interpretata dall’attrice Anya Chalotra (The Witcher), durante le missioni i giocatori potranno scegliere se tendere un’imboscata agli avversari sfruttando le ombre, oppure combattere entrando nei loro corpi per controllarli, schivare i proiettili, bloccare gli attacchi e ideare combinazioni di combattimento creative per personalizzare il proprio stile di gioco.

Unknown 9: Awakening sarà disponibile quest’estate su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.