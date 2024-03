Tales of Kenzera: ZAU, ecco il trailer di presentazione del gameplay

Electronic Arts e Surgent Studios hanno confezionato un nuovo trailer di presentazione del gameplay dedicato a Tales of Kenzera: ZAU, il metroidvania in uscita su PC e console tra poche settimane.









Presentato da Abubakar Salim, fondatore di Surgent Studios nonché voce del protagonista, il trailer mostra un’anteprima delle abilità delle maschere del sole e della luna. Entrambe racchiudono poteri cosmici unici da migliorare per sbloccare nuove abilità e sconfiggere nemici, offrendo modi sempre nuovi per affrontare i vari livelli.

In Tales of Kenzera: ZAU, Abubakar Salim elabora il dolore della perdita di suo padre attraverso ciò che da sempre li univa: l’amore per i videogiochi. Il gioco celebra il ricordo di una persona cara attraverso una toccante esperienza single-player in stile metroidvania, che racconta il valore della resilienza e la rinascita della speranza e del coraggio dopo un lutto.

Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal prossimo 23 aprile. Il gioco verrà venduto al prezzo di € 19,99. Vi ricordiamo, infine, che del metroidvania abbiamo già parlato il mese scorso in occasione dell’ultimo Steam Next Fest.