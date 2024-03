Frostpunk 2: annunciata la data di uscita della versione PC

Dovremo aspettare qualche altro mese ma finalmente abbiamo la data di uscita di Frostpunk 2, perlomeno quella della versione PC. 11 bit studios l’ha annunciata pubblicando un nuovo trailer del gestionale post-apocalittico.









Il gioco sarà dunque disponibile dal 25 luglio su Steam, GOG ed Epic Games Store. Inoltre verrà incluso sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass. Gli acquirenti della Deluxe Edition avranno accesso alla beta del gioco che si terrà ad aprile, oltre a 72 ore di accesso anticipato, alcuni bonus digitali come l’art book e la colonna sonora, ma soprattutto le tre espansioni che verranno pubblicate dopo la release.

Per quanto riguarda le versioni per console PS5 e Xbox Series X|S, invece, queste verranno pubblicate successivamente. Non si conosce ancora quando.