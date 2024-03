Persona 3 Reload: in arrivo il pass espansione

ATLUS ha annunciato Persona 3 Reload: Pass espansione per Xbox Series X|S (sarà presente anche su Xbox Game Pass), Xbox One, PC (Steam), Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il Pass espansione prevede la pubblicazione di tre contenuti, tra cui The Answer già presente nella versione FES del titolo, un DLC ambientato dopo il finale dell’opera.









I contenuti del Pass espansione saranno pubblicati nel corso del 2024, con il primo pacchetto in uscita la settimana prossima. Il prossimo 12 marzo, in tal senso, arriverà un set dedicato a Persona 4 Golden, con degli extra dedicati alle musiche del titolo, mentre a maggio arriveranno i costumi ispirati alla Stanza di Velluto. Di sicuro, cosa ha certamente fatto brillare gli occhi degli appassionati è l’annuncio di The Answer, in arrivo a settembre. Qua la nostra recensione di Persona 3 Reload.