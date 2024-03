As Dusk Falls è ora disponibile su PlayStation

INTERIOR/NIGHT ha pubblicato oggi As Dusk Falls su PlayStation. Recensito dal nostro Clod, si tratta di un dramma pubblicato un anno e mezzo fa su Xbox e PC, ora disponibile anche per le console di SONY. Lo studio ha anche presentato in anteprima un nuovo trailer di gioco per celebrare il lancio. Dal momento del lancio, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno provare gratuitamente la prima ora del gioco e trasferire i propri progressi nel gioco completo.









“Il lancio di As Dusk Falls su PlayStation segna una pietra miliare importante per il nostro studio”, ha affermato Caroline Marchal, CEO e direttore creativo di INTERIOR/NIGHT. “I giocatori di PlayStation hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori a causa del loro appetito per le esperienze narrative e cinematografiche. Quindi siamo molto entusiasti di vedere le loro reazioni alla nostra ramificata storia multiplayer con le capacità distintive di PlayStation 5. Ci auguriamo che apprezzeranno la trama intensa, i personaggi complessi e il multiplayer accessibile di As Dusk Falls”.