RPG MAKER WITH annunciato da NIS America

NIS America annuncia RPG MAKER WITH, in arrivo nel 2024 2024 su Nintendo Switch e nel 2025 su PS4 e PS5. Con strumenti facili da usare, controlli intuitivi e condivisione online, RPG MAKER WITH è considerato dal team nipponico come lo strumento definitivo per creare il proprio gioco perfetto.









RPG MAKER WITH offrirà più strumenti e una maggiore accessibilità rispetto al passato. L’interfaccia semplice da usare e i comandi intuitivi consentono di scegliere tra la creazione di risorse e funzioni semplici o complesse, in modo da potersi immergere subito nel gioco, indipendentemente dal livello di abilità.