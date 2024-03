Outcast: A New Beginning, ecco un video gameplay

Outcast: A New Beginning, sviluppato da Appeal Studios e pubblicato da THQ Nordic, uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 15 marzo 2024. Seguito del classico del 1999, il titolo condurrà i giocatori in un pianeta lontano esplorabile e contaminato da fauna e flora. Per celebrare l’imminente pubblicazione, è stato rilasciato un trailer gameplay che approfondisce le principali dinamiche di gioco.









Il seguito vede Cutter Slade tornare allo spettacolare mondo alieno di Adelpha. Resuscitato dagli onnipotenti Yod, al suo ritorno ha trovato i Talan in condizione di schiavitù, le risorse naturali del pianeta prosciugate e il suo stesso passato intrecciato con quello degli invasori robotici. Toccherà di nuovo a lui intraprendere una missione per salvare il pianeta.