Paper Mario: Il Portale Millenario in uscita su Switch a maggio

Nintendo ha approfittato del Mario Day che si è celebrato ieri per annunciare la data di uscita di Paper Mario: Il Portale Millenario, il grande classico pubblicato originariamente su GameCube che sta per tornare in una veste rinnovata su Switch.









Questa la sinossi: “Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte della Principessa Peach, Mario si mette in viaggio per Fannullopoli. Ma al suo arrivo, scopre che della principessa non c’è alcuna traccia. Così, dopo essere venuto al corrente della leggenda delle Stelle cristallo, parte alla loro ricerca, sperando che lo conducano anche a Peach.”

Paper Mario: Il Portale Millenario sarà disponibile su Switch dal 23 maggio.