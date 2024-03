Deviation Games chiude, era al lavoro su un'esclusiva PlayStation

Dobbiamo riportare la notizia della chiusura di un altro studio di sviluppo: questa volta si tratta di Deviation Games, il team fondato daglli ex Treyarch Dave Anthony e Jason Blundell.

Lo studio venne già colpito da licenziamenti di massa lo scorso anno, con una novantina di dipendenti mandati a casa nel maggio del 2023. Ora, però, arriva la notizia della chiusura, come segnalato da Christopher Dring su GamesIndustry. La conferma arriva direttamente da Kriste Stull, responsabile delle risorse umane dello studio, che tramite i social ha voluto ringraziare i colleghi.

Nel 2021, Deviation Games aveva stretto una partnership con PlayStation per la realizzazione di un videogioco in esclusiva, che a questo punto non vedrà mai la luce del sole.