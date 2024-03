Mighty Koi annuncia l'action RPG The Night Wanderer

Mighty Koi ha presentato The Night Wanderer, un nuovo action RPG che strizza l’occhio ai videogiochi di FromSoftware ispirato ai lavori di Jarosław Grzędowicz, scrittore polacco autore dei romanzi della saga The Lord of the Ice Garden.









Gli sviluppatori descrivono The Night Wanderer come un ibrido tra RPG e soulslike. Viene fatto notare che il sistema di combattimento porrà l’accento su un gameplay sì tattico, ma anche dinamico. Inoltre, il design dei livelli prenderà spunto dai giochi di stampo metroidvania, con aree interconnesse da esplorare man mano che si procede con l’avventura.

Il giocatore assumerà il ruolo di Vuko Drakkainen, un soldato d’élite che si imbarca in una missione solitaria su Midgaard, un pianeta alieno abitato da popoli che ricordano le genti del nostro Alto Medioevo. Il pianeta è inoltre circondato da un campo di radiazioni che distorce e danneggia tutte le forme di tecnologia avanzata, per questo motivo Vuko dovrà indossare un’armatura e impugnare uno spadone per difendersi dalle creature ostili che popolano Midgaard e svelare i misteri di questo pianeta.

Durante il suo viaggio, Vuko sarà accompagnato da Cyphral, un’intelligenza artificiale biologica collegata al suo sistema nervoso. Il compito di Cyphral sarà quello di supportarlo nella sua missione e aumentare notevolmente la sua forza, i suoi riflessi e la sua resistenza. Di fatto, la presenza di Cyphral aiuterà Vuko, e di riflesso il giocatore, ad affrontare l’ignoto.

Per quanto riguarda la data di uscita, lo studio polacco fa sapere che The Night Wanderer vedrà la luce “quando sarà pronto” su PC, PS5 e Xbox Series X|S.