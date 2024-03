MultiVersus: annunciata la data del rilancio

MultiVersus, sviluppato da Player First Games e pubblicato da Warner Bros., ritornerà ufficialmente il prossimo 28 maggio 2024, a seguito di un periodo di pausa durato un anno. Il team ha spiegato che ha ascoltato i feedback da parte della community di appassionati al videogioco in cui sono presenti i personaggi principali di Warner Bros., promettendo grosse novità.









Il giocatore sceglierà con chi combattere in un roster in continua espansione, che già comprende Harley Quinn, Tom e Jerry, Rick e Morty, Finn l’umano, Black Adam, Gizmo, e una creatura straordinaria chiamata Rendog. Ogni combattente dispone di abilità che sarà possibile abbinare in modo dinamico con gli altri personaggi.