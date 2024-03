The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia disponibile è ora su PC

The Elder Scrolls Online, sviluppato da Bethesda Softworks, accoglie quest’oggi su PC il nuovo DLC Scions of Ithelia, oltre che l’aggiornamento 41. I giocatori possono affrontare due nuovi dungeon e prepararsi alle avventure in arrivo nel nuovo capitolo Gold Road. Scions of Ithelia arriverà il 26 marzo su console.









Il DLC Scions of Ithelia include due nuovi dungeon PvE, Oathsworn Pit e Bedlam Veil. I giocatori otterranno nuove ricompense uniche, che includono nuovi collezionabili, obiettivi e set di oggetti, facendosi strada in due pericolose avventure che li porteranno a scoprire le forze malvagie al lavoro nel nuovo capitolo Gold Road, in arrivo il 3 giugno su PC il 18 giugno su console.