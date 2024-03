Monster Hunter Stories: svelata la data di uscita della remaster

Durante l’ultimo Capcom Highlights che è stato trasmesso la scorsa notte, la compagnia giapponese ha annunciato la data di uscita di Monster Hunter Stories, in arrivo in versione rimasterizzata su PC e console.









Pubblicato originariamente su Nintendo 3DS, Monster Hunter Stories tornerà su PC (via Steam), PS4 e Switch il prossimo 14 luglio. Contemporaneamente verrà pubblicata anche una Monster Hunter Stories Collection comprendente sia il primo che il secondo capitolo della serie, sia in versione fisica che digitale.

Monster Hunter Stories sarà interamente doppiato in giapponese e inglese, con funzionalità aggiuntive come una nuova modalità museo in cui sarà possibile ascoltare la colonna sonora originale e vedere le concept artdel gioco.