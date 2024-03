Final Fantasy XVI per PC è quasi pronto, prevista una demo

L’attesa per la versione PC di Final Fantasy XVI potrebbe essere quasi finita. Il producer Naoki Yoshida ha infatti confermato che i lavori della conversione sono nelle battute finali, tant’è che al momento il team di sviluppo si sta concentrando sull’ottimizzazione.

“Per quanto riguarda lo stato dello sviluppo, siamo nelle fasi finali dell’ottimizzazione,” ha dichiarato il producer ai taccuini di GameInformer. “La data di pubblicazione della versione PC dipendera da questo. Stiamo cercando di stabilire i requisiti e le specifiche di sistema necessari per giocare. Naturalmente i requisiti saranno piuttosto alti.”

Nessun indizio circa una possibile finestra di uscita, se non che con buona probabilità bisognerà attendere meno di un anno, tuttavia Yoshi-P fa sapere che verrà pubblicata una demo prima della versione definitiva di Final Fantasy XVI. Quando? Anche in questo caso non lo sappiamo.