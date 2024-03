Contra: Operation Galuga, pubblicato il trailer di lancio

Konami ha pubblicato il trailer di lancio di Contra: Operation Galuga per celebrarne l’uscita odierna su tutte le piattaforme.









Rivisitazione aggiornata e reimmaginata della serie, Contra: Operation Galuga porta i giocatori nell’arcipelago di Galuga, dove prenderanno il controllo di un gruppo di commando d’élite, tra cui i protagonisti Bill Rizer e Lance Bean, per fronteggiare l’orda aliena guidata dal gruppo terroristico Red Falcon.

Supportati da armi iconiche come Spread Shot, Laser Beam e Homing Missiles, i giocatori si faranno strada correndo, saltando e sparando attraverso giungle infuocate, montagne ghiacciate, un grottesco covo alieno e molti altri ambienti. Le abilità uniche dei personaggi, i poteri di sovraccarico e gli irriducibili boss renderanno l’azione intensa nella modalità Storia (1-2 giocatori), nella modalità Arcade (1-4 giocatori) e nella modalità Sfida (1 giocatore), mentre, grazie alle impostazioni di difficoltà e ai vantaggi variabili, tutti i giocatori saranno in grado di mettere alla prova le proprie abilità.

Contra: Operation Galuga è disponibile da oggi in formato digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch. L’edizione fisica uscirà il 26 aprile. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione.