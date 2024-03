Rise of the Ronin: panoramica sulla storia in un nuovo video

Sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Sony, Rise of the Ronin è il prossimo action RPG creato direttamente dagli autori di NioH e Wo Long: Fallen Dynasty in uscita su PlayStation 5 come esclusiva il prossimo 22 marzo 2024. Nella recente anteprima del nostro Kommissario, è stato analizzato il periodo storico in cui si ambienterà la nuova epopea di Team Ninja.









Giappone, 1863. Dopo tre secoli di regno dello shogunato Tokugawa, le Navi nere dell’Occidente si abbattono sui confini della nazione, che cade in uno stato di agitazione. Tra il caos della guerra, i contagi e il fermento politico, un individuo senza nome forgia il proprio destino, reggendo tra le mani le sorti dell’intero Giappone.‎