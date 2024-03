Persona 3 Reload: disponibile il Pass espansione

Sviluppato da Atlus e pubblicato da SEGA, il pass espansione di Persona 3 Reload è da oggi disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Questo Pass espansione prevede, a partire da oggi, la pubblicazione del primo contenuto di tre dedicati al terzo capitolo, tra cui The Answer, il DLC ambientato dopo il finale del gioco in arrivo a settembre. Qua la nostra recensione del remake.









A partire da oggi sono disponibili i Set extra musica di Persona 5 Royal e Set extra musica di Persona 4 Golden, gli altri due capitoli del franchise che hanno appassionato un numero generoso di giocatori. Ricordiamo, inoltre, l’uscita imminente di Shin Megami Tensei su console.