Children of the Sun è in arrivo il 9 aprile

Sviluppato da René Rother e pubblicato da Devolver Digital, Children of the Sun arriverà il prossimo 9 aprile su console e PC. Children of the Sun è un viaggio psichedelico di vendetta caratterizzato da meccaniche sparatutto e la risoluzione di enigmi: il giocatore potrà sparare solo un proiettile per livello. I poteri telecinetici di THE GIRL sfidano la fisica, con il proiettile che può essere puntato nuovamente, nonché curvato attorno agli ostacoli. Qua la nostra anteprima.











Il titolo combina azioni tattiche da cecchino, risoluzione di enigmi e azione furtiva, rendendolo diverso da qualsiasi altro sparatutto che, a detta degli sviluppatori, è mai stato provato prima, con un sistema di punteggio e di classifica che lo rende rigiocabile.