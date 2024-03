Goblin Stone è ora disponibile

Goblin Stone, sviluppato e pubblicato da Orc Chop Games, è ora disponibile su PC. Si tratta di un gioco di ruolo a turni con elementi roguelike in cui i giocatori aiutano i goblin a sopravvivere durante una caccia. Questo gruppo di goblin percorrerà un insidioso cammino verso la sopravvivenza affrontando malvagi avventurieri, elfi e nani in un mondo portato in vita attraverso immagini nostalgiche disegnate a mano e ispirate ai libri di fiabe.









“Con l’uscita di Goblin Stone è come se condividessi con il mondo una parte di me, e non vedo l’ora che i giocatori provino l’esclusivo sistema di combattimento su cui abbiamo lavorato ripetutamente con moltissimo impegno”, afferma Vince McDonnell, responsabile del design e delle operazioni presso Orc Chop Games. “Sono particolarmente entusiasta che i giocatori sperimentino con il sistema di allevamento di Goblin Stone, una funzionalità fondamentale che offre innumerevoli possibilità. Attendo con ansia di vedere tutte le combinazioni e squadre uniche create dai giocatori”.