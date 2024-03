Battlefield 2042: in arrivo la Stagione 7

Disponibile dal 19 marzo, la nuova stagione di Battlefield 2042 offrirà combattimenti suburbani e una distruzione ambientale elevata in una lotta epica per tutte le fazioni. Con due nuove mappe, un nuovo veicolo, nuove armi, un nuovo gadget e miglioramenti al gameplay, la Stagione 7 è l’aggiornamento con il maggior numero di nuovi contenuti di Battlefield 2042 dall’uscita del gioco. Queste aggiunte saranno disponibili per tutti gli utenti come parte di 30 livelli gratuiti del Pass battaglia della Stagione 7.









Rifugio, la nuova mappa della Stagione 7, porta gli utenti in Cile, nel deserto di Atacama. In questa battaglia senza regole per il controllo supremo, le forze russe si sono alleate con un nuovo nemico noto come Coalizione dei Mille Petali per conquistare una riserva d’acqua vitale nella nuova mappa.