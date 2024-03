Svelato Nobody Wants to Die, un'avventura noir per PC e console

Plaion e lo studio polacco Critical Hit Games hanno annunciato Nobody Wants to Die, un’avventura investigativa a tinte noir in arrivo su PC e console.









Nel gioco vestiremo i panni del detective James Karra, che dopo essere scampato per un soffio alla morte accetta dal suo capo un caso altamente riservato. Al suo fianco avrà la giovane poliziotta Sara Kai. Il tempo rivelerà ogni cosa, ma ogni cosa dovrà essere messa in gioco per trovare il killer e svelare i più oscuri segreti dell’élite cittadina.

Nobody Wants to Die è ambientato in una New York di un futuro alternativo, dove la tecnologia è progredita fino a offrire la vita eterna agli umani, permettendo di custodire la coscienza in banche della memoria o di trasferirla da un corpo all’altro. È qui che James Karra dovrà dare la caccia a un serial killer deciso a eliminare l’élite cittadina: esaminando le scene del crimine con tecnologie avanzate e attraverso la manipolazione del tempo, ricostruendo gli eventi che hanno condotto a ogni omicidio e rivelando indizi che porteranno alla luce un’orribile verità.

Non si conosce ancora la data di uscita definitiva, ma sappiamo che il gioco vedrà la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2024.