Giant Skull è il nuovo studio dell'ex Respawn Stig Asmussen

Dopo aver lasciato Respawn lo scorso anno, Stig Asmussen ha fondato Giant Skull, un nuovo studio di sviluppo che si dedicherà alla creazione di videogiochi single player tripla A.

Assieme al director di Star Wars Jedi: Fallen Order e del sequel Jedi: Survivor troviamo anche il technical director di quest’ultimo, Jon Carr, che si unisce al neonato team di sviluppo nelle vesti di direttore della tecnologia. Tra i veterani assoldati da Stig Asmussen troviamo anche Patrick Murphy, già art director di Fortnite che rivestirà il medesimo ruolo in Giant Skull, mentre Anthony Scott (ex Rocksteady) sarà direttore operativo e finanziario. Per finire, Game Developer segnala che il team potrà contare anche sulla lead producer Lauren McLemore, sul design director Jeff Magers, e sull’animation director Brian Campbell.

Tra gli obiettivi di Stig Asmussen, e dunque di Giant Skull, vi è la necessità di sviluppare videogiochi nel rispetto dei lavoratori impegnati nel progetto. Per questo motivo lo studio avrà una struttura ibrida: la sede è a Los Angeles, in California, ma permetterà ai dipendenti di lavorare da remoto.

Nessun dettaglio, per ora, sul primo progetto dello studio, se non che si tratterà di un titolo single player.